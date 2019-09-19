شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمباراة السوبر أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام السابعة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة كالآتي:

شريف إكرامي، علي لطفي، محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، أحمد الشيخ، علي معلول، جيرالدو، أليو ديانج