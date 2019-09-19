ثلاثي سان جيرمان يقودون التشكيل المثالي للجولة الأولى بدوري الأبطال

الخميس 19 سبتمبر 2019 لاعبي برشلونة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس عن التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

لاعبو باريس سان جيرمان يسيطرون على التشكيل المثالي وظهرت سيطرة من لاعبي باريس سان جيرمان على التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث تواجد بها كل من بيرنات ومونييه ودي ماريا. التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا Advertisements وجاءت التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا كالآتي: حراسة المرمى: تير شتيجن (برشلونة). الدفاع: ليوفاتش (دينامو زغرب)، تاجليافيكو (أياكس)، ألفاريز (أياكس). الوسط: بيرنات (باريس سان جيرمان)، أورسيتش (دينامو زغرب)، جوندوجان (مانشستر سيتي)، فالبوينا (أولمبياكوس)، مونييه (باريس سان جيرمان). الهجوم: دي ماريا (باريس سان جيرمان)، هالاند (سالزبروج). يذكر أن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قد انتهت أمس الأربعاء بأخر 8 مباريات في الجولة.

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