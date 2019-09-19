المنتخب اليمني يقفز الى الصفوف الأولى في التصنيف العالمي خلال شهر

الخميس 19 سبتمبر 2019

ارشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم خمسة مراكز في التصنيف الشهري لاتحاد كرة القدم الدولي (فيفا)، والذي صدر اليوم، من المركز 142 في يوليو الماضي إلى المركز 137، وذلك بناء على النتائج الايجابية التي حققها منتخبنا في مبارياته الرسمية خلال الشهرين الماضيين.



ويشارك منتخبنا في تصفيات مشتركة لبطولتي كأس العالم 2022م وكأس آسيا 2023م بالصين، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم السعودية واوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.

وقد حقق التعادل في أول جولتين امام سنغافورة والسعودية، وقبلها شارك في بطولة غرب آسيا وحقق فوزا وتعادل وخرج بأربع نقاط في مجموعته الخماسية.

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وبحسب ما نقله موقع الفيفا حافظ المنتخب البلجيكي على موقعه في صدارة تصنيف الفيفا الشهري، بينما تقدمت فرنسا للمركز الثاني، في حين تراجعت البرازيل للمركز الثالث.

وحافظ منتخب إنجلترا على موقعه بالمركز الرابع، بينما قفز المنتخب البرتغالي إلى المركز الخامس، وهبطت أوروجواي لتحل المرتبة السادسة.

أما منتخب إسبانيا فقد قفز مركزين، ليحتل المركز السابع، يليه منتخبات كرواتيا وكولومبيا والأرجنتين حتى المركز العاشر.

وعلى صعيد القارة الآسيوية، حافظت إيران على تواجدها بالمركز الأول وهي بالمرتبة 23 عالميا، كما حافظت السنغال على موقعها في الصدارة على مستوى افريقيا، والمركز الـ20 عالميًا.

وعلى المستوى العربي فقد حافظ المنتخب التونسي على تواجد رأس المنتخبات العربية بالقارة الإفريقية، والمركز الـ 29 على الصعيد العالمي والثاني إفريقيًا، وتقدم المنتخب الجزائري مركزين ليصبح الـ 38 على الصعيد العالمي والرابع في إفريقيا.

المنتخب المغربي تقدم مركزين أيضًا وحل في المركز الـ39 على الصعيد العالمي، والخامس على الصعيد القاري، ثم المنتخب المصري حافظ على نفس مركزه الـ49 عالميًا والسادس على الصعيد الإفريقي.