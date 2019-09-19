شكرا لقرائتكم الصقر وأيوب ومعوض ومصطفى وطاهر ضمن جهاز حسام البدري بالمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة، بعد اتخاذ اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قرارا بتعيين حسام البدري مديرا فنيا بشكل رسمي.

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حسام البدري يستقر على معاونيه



كشفت مصادر مطلعة، أن حسام البدري حسم بشكل كبير، تشكيل جهازه المعاون فى قيادة المنتخب الوطني بعد استقراره على بعض الأسماء من جهازه المعاون له فى قيادة الفراعنة خلال المرحلة القادمة بعد إسناد المهمة له بشكل رسمى.

حسام البدري يضم جهازه المعاون



ووفقاً لمصدر فى اتحاد الكرة قرر حسام البدري ضم الخماسي أحمد حسن وأحمد أيوب وسيد معوض وعادل مصطفي وأيمن طاهر فى جهازه المعاون لتدريب الفراعنة خلال المرحلة الجارية حيث سيتم الإعلان عن التشكيل النهائى لجهازه خلال الساعات القليلة القادمة بعد إسناد المهمة له بصورة رسمية بداية من اليوم الخميس.