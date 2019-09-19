اتحاد الكرة المصري يرحب بحسام البدري مدرب لمنتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصرقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، تعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب الإخفاق في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة. ومن المقرر أن يقوم حسام البدرى بتشكيل جهازه المعاون خلال الساعات القليلة القادمة تمهيدا لتسلم مهامه بشكل رسمى بعد التوصل لاتفاقا حول العديد من الأمور الخاصة بقيادته للمنتخب الوطنى.

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