فيفا: حسام البدرى حلم الفراعنة للوصول إلى كأس العالم...

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جدة - عمرو شويل فيفا: حسام البدرى حلم الفراعنة للوصول الى كأس العالم

أبرز الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والخاص بكأس العالم المقبلة 2022 تولى حسام البدرى مسئولية الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول.

وأكد فيفا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن البدرى حلم المصريين للوصول إلى نهائيات كأس العالم القادمة 2022.

وقاد البدرى النادى الأهلى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، بالإضافة إلى قيادته للقلعة الحمراء للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وكلف اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى المدير الفنى الجديد للفراعنة تشكيل الجهاز الفنى المعاون وذلك بعد الاستقرار عليه رسمياً.

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البدرى

ويعود خلال الساعات القليلة المقبلة حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطني الأول لتولى مهمة القيادة الفنية للفراعنة خلال السنوات الماضية.

واستقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تعيين حسام البدرى فى منصب المدير الفنى للفراعنة على أن يعود المدرب الشهير الى القاهرة للبدء فى تشكيل وتجهيز معسكر المنتخب الوطني القادم فى شهر أكتوبر المقبل.

وسبق أن تولى حسام البدرى مسئولية المنتخب الوطني الأولمبى خلال الفترة الماضية الا ان فترة توليه المسئولية شهدت متاعب عدة خلال الفترة نفسها بسبب عدم وجود فترات اعداد للفريق ما ساهم فى سقوط تجربته الدولية وعدم تحقيقه الغرض الموجود.

وتولى حسام البدرى رئاسة نادى بيراميدز خلال العام المنقضى بعدما رحل عن قيادة القلعة الحمراء فى الفترة الماضية.