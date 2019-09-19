شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرسل شروط كأس مصر للأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتحاد الكرة يرسل شروط كأس مصر للأندية أرسل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى شروط مسابقة كأس مصر للموسم المقبل 2019 / 2020 الى أندية الجمعية العمومية للجبلاية قبل انطلاقها. ويستعد اتحاد الكرة لإقامة مباريات كأس مصر وفقاً للمواعيد المحددة والتى ستنطلق شهر نوفمبر المقبل. Advertisements وعقد اتحاد الكرة اجتماعاً مساء اليوم بمقر الجبلاية ناقش خلاله العديد من الأمور الخاصة بالموسم الجديد. وأكد اتحاد الكرة أنه أبلغ كافة الأندية بشروط المسابقة لبدء تلقى طلبات المشاركة فى بطولة كأس مصر أعرق البطولات المحلية.

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