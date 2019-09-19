شكرا لقرائتكم حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب بإجماع أعضاء اللجنة الخماسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن اختيار حسام البدرى لمنصب المدير الفنى لمنتخب مصر، جاء بالإجماع من قبل اللجنة الخماسية، التى تضم عمرو الجناينى رئيساً وجمال محمد على نائباً وعضوية كل من أحمد عبدالله وسحر عبد الحق ومحمد فضل، بعد اعتذار إيهاب جلال عن تولى المهمة.

أصدر اتحاد الكرة بيان رسمى جاء فيه: قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر ما يلى:

استقر حسام البدرى، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، على جهازه المعاون له فى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة بعد إسناد المهمة له بشكل رسمى.

ووفقًا لمصدر فى اتحاد الكرة فإن البدرى استقر على تواجد الخماسى أحمد حسن وأحمد أيوب وسيد معوض وعادل مصطفى وأيمن طاهر فى جهازه المعاون لتدريب الفراعنة خلال المرحلة الجارية حيث سيتم الإعلان عن التشكيل النهائى لجهازه خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إسناد المهمة له بصورة رسمية بداية من اليوم الخميس.

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وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين حسام البدرى مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الإخفاق فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.حسام البدرى، منتخب مصر، البدرى، تصريح حسام البدرى، اخبار المنتخب، اتحاد الكرة، الخليج 365