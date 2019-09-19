شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لحفل قرعة أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التفاصيل الكاملة لحفل قرعة أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية كشف اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى عن تفاصيل حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل. ووفقاً للبيان الرسمى للجبلاية فإن حفل القرعة سيقام فى تمام الثامنة من مساء الثالث من أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بمدينة الإسكندرية. Advertisements وأكد البيان ان برنامج حفل القرعة يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة. ويستعد المنتخب الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر بمشاركة 8 منتخبات أفريقية تبحث الصعود لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لحفل قرعة أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.