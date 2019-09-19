شكرا لقرائتكم حسام البدرى يهدد انضمام عماد متعب لجهاز المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على هوية مدرب منتخب مصر بعد تعيين حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب، بعد سلسلة من المداولات والمشاورات بين مسئولي اتحاد الكرة ووزارة الرياضة استقرت على تنصيب البدري مديرا فنيا للفراعنة.

وكان عماد متعب قريبا من الانضمام لجهاز المنتخب الوطني وتولي منصب مدير المنتخب، خلال التشكيل القديم المكون من إيهاب جلال مديرا فنيا وطارق مصطفى مدربا عاما وحمد إبراهيم مدرب ومحمد شوقي مدرب مساعد، قبل أن يعتذر جلال عن تدريب المنتخب بشكل رسمي ويعلن استمراره مع المصري.

واعتذار جلال أضعف من فرص متعب في العودة إلى جهاز المنتخب في ظل العلاقة المتوترة بين القناص ومدرب الأهلي الأسبق، بعدم هاجم متعب مدربه السابق بشكل علني في وسائل الإعلام واتهمه بالتسبب في تطفيشه من الأهلي وحرمانه من المشاركة مع الفريق الأحمر.

ومنح مسئولو اتحاد الكرة الضوء الأخضر لحسام البدري في تشكيل جهازه المعاون في تدريب الفراعنة.

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تفاصيل أزمة عماد متعب مع حسام البدرى

وعانى عماد متعب على مدار السنوات الماضية من حالة عداء غير عادية مع حسام البدرى بعدما كشف أنه السبب الرئيسى فى رحيله عن الأهلى ثم إجباره على إعتزال كرة القدم خلال الفترة التى تولى فيها ادارة النادى الأهلى.

وخرج عماد متعب فى أكثر من برنامج تلفزيونى تحدث فيه عن حالة الاضطهاد التى تعرض خلالها خلال الفترة الماضية وهو ما عبر عنه اللاعب وطالبه البعض بعدها العودة الى الملاعب حال احتياج الأهلى له فى الفترة الحالية الا أن الأمر لم يتعدى العروض الشفهية من اللاعب دون أن تترجم إدارة النادى الأهلى الأمر كاملاً.

وشغلت العلاقة المتوترة بين البدرى وعماد متعب الرأى العام المصرى خلال السنوات الماضية خاصة وأنه بات أبرز خلاف رياضى يهدد تواجد الهداف الشهير للفراعنة فى منصب مدير المنتخب والتى كان مرشحاً لها فى جهاز إيهاب جلال.