شكرا لقرائتكم مناصب مساعدي حسام البدري فى جهاز المنتخب .. الصقر "إداري وليس فني"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، عن مناصب الجهاز الفني لمنتخب مصر، المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة، بعد اتخاذ اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قرارا بتعيين حسام البدري مديرا فنيا بشكل رسمي.

حسام البدري يستقر على معاونيه



كشفت مصادر مطلعة، أن حسام البدري حسم بشكل كبير، تشكيل جهازه المعاون فى قيادة المنتخب الوطني بعد استقراره على بعض الأسماء من جهازه المعاون له فى قيادة الفراعنة خلال المرحلة القادمة بعد إسناد المهمة له بشكل رسمى، ووفقاً لمصدر فى اتحاد الكرة قرر حسام البدري ضم الخماسي أحمد حسن وأحمد أيوب وسيد معوض وعادل مصطفي وأيمن طاهر فى جهازه المعاون لتدريب الفراعنة خلال المرحلة الجارية حيث سيتم الإعلان عن التشكيل النهائى لجهازه خلال الساعات القليلة القادمة بعد إسناد المهمة له بصورة رسمية بداية من اليوم الخميس.



حسام البدري وأحمد حسن

مناصب مساعدي حسام البدري فى جهاز المنتخب



وفقا للأسماء المرشحة من جانب حسام البدري سيكون توزيع المناصب على النحو التالي:-

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حسام البدري : مديرا فنيا

أحمد حسن : مديرا للمنتخب

أحمد أيوب : مدرب عام

سيد معوض : مدرب

عادل مصطفي : مدرب

أيمن طاهر : مدرب حراس مرمى