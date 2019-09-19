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جدة - عمرو شويل اتحاد الكرة يمنح البدرى حرية تشكيل الجهاز الفنى المعاون
كلف اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى المدير الفنى الجديد للفراعنة تشكيل الجهاز الفنى المعاون وذلك بعد الاستقرار عليه رسمياً.
حسام البدرى
ويعود خلال الساعات القليلة الماضية حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطني الأول لتولى مهمة القيادة الفنية للفراعنة خلال السنوات الماضية.
البدرى مديرا فنيا للمنتخب
واستقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تعيين حسام البدرى فى منصب المدير الفنى للفراعنة على أن يعود المدرب الشهير الى القاهرة للبدء فى تشكيل وتجهيز معسكر المنتخب الوطني القادم فى شهر أكتوبر المقبل.
وسبق أن تولى حسام البدرى مسئولية المنتخب الوطني الأولمبى خلال الفترة الماضية الا ان فترة توليه المسئولية شهدت متاعب عدة خلال الفترة نفسها بسبب عدم وجود فترات اعداد للفريق ما ساهم فى سقوط تجربته الدولية وعدم تحقيقه الغرض الموجود.
وتولى حسام البدرى رئاسة نادى بيراميدز خلال العام المنقضى بعدما رحل عن قيادة القلعة الحمراء فى الفترة الماضية.
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