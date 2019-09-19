شكرا لقرائتكم حسام البدرى لـ الخليج 365: هذه أهدافى مع المنتخب وحسم الجهاز بعد رحلة ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى المدير الفنى الجديد، عقب إعلان اتحاد الكرة قرار تعيينه مديراً فنياً لمنتخب مصر الأول، أنه يفكر الآن فى استعادة الكرة المصرية بكامل عافيتها وبريقها، خاصة أننا نمتلك كل الإمكانيات البشرية واللوجوسيتية والمادية لاستعادة مكانته فى كل البطولات تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، استكمالاً لما قدمته منظومة كرة القدم مع بذل المزيد من الجهد وتقديم خطط العمل وعرضها على الاتحاد.

أضاف البدرى، أنه يدعو الله أن يمكنه من إسعاد الجماهير المصرية، وأن يكون على قدر الثقة التى منحها له مجلس الاتحاد، مشيرا إلى أنه عقب العودة سيعرض على المجلس تصوره للجهاز المعاون وخطط المنتخب الأول.

وأنهى البدرى تصريحه لـ"الخليج 365"، أن منتخب مصر له مكانه خاصة فى الكرة الأفريقية والعربية وهو منتخب مصنف عالميا ايضا موضحاً، أن المهمة وطنية من الدرجة الأولى ومن الناحية الفنية هى مهمة ثقيلة تحتاج لتكاتف الجميع لإعادة الكرة المصرية لمكانها، الذى تستحقه ووجه الشكر للاتحاد برئاسة عمرو الجناينى.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تكليف حسام البدرى بمنصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعد اعتذار إيهاب جلال عن تولى المهمة.