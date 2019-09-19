شكرا لقرائتكم حسام البدرى مديرا فنينا لمنتخب مصر.. اعرف قرارات اللجنة الخماسية كاملة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للمكسيكى أجيرى، بعدما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني فى اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر.

وجاءت قرارات اللجنة الخماسية..

أولا: تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطنى الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفنى المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصرعن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها

ثالثا: اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد برنامج الحفل الذى يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء فى الوسط الكروى ودعوة عدد من أساطير اللعبة.

رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية

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