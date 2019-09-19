رسميا .. حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر...

جدة - عمرو شويل حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، تعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب الإخفاق في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

ومن المقرر أن يقوم حسام البدرى بتشكيل جهازه المعاون خلال الساعات القليلة القادمة تمهيدا لتسلم مهامه بشكل رسمى بعد التوصل لاتفاقا حول العديد من الأمور الخاصة بقيادته للمنتخب الوطنى.

حسام البدري مدربا للمنتخب بعد اعتذار ايهاب جلال

جاء تولي حسام البدري المسئولية الفنية لمنتخب مصر، بعد اعتذار ايهاب جلال عن تولي المهمة، وكان سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، قال إن مسئولى اتحاد الكرة لم يتواصلوا معه لإبلاغه بتعيين إيهاب جلال، مدرب الفريق البورسعيدى، فى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر.

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وقال سمير حلبية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إيهاب جلال أبلغ أعضاء اتحاد الكرة مساء أمس برغبته فى البقاء مع النادى المصرى بالموسم الجديد، قائلا، "لدى معلومة بأن إيهاب جلال أخطر اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار فى بورسعيد لاستكمال مشروعه ومشواره مع الفريق، خاصة أن لديه طموحات مع الفريق فى الدورى الجديد والكونفدرالية".





اتحاد الكرة يختار حسام البدري لتعويض اعتذار ايهاب جلال

كانت كانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم استقرت على الجهاز الفنى الجديد الذى سيقود المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى تمت إقالته عقب الإخفاق فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، بقيادة ايهاب جلال لكن بعد اعتذار الأخير تقرر تولي حسام البدري المسئولية الفنية للفراعنة.