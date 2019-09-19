شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. الضربات الثابته وركلات الجزاء سلاح فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك



قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي ضد الزمالك، ركز المدير الفنى السويسري رينيه فايلر قائد النادى الأهلى فى تدريبات الفريق الأخيرة على الكرات الثابتة، قبل مواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلى، والمقرر إقامتها غداً الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي ضد الزمالك وغيابات الأحمر



قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك، يعانى المارد الأحمر، من غياب أكثر من عنصر مؤثر أمام الزمالك يأتى على رأسهم المغربى وليد أزارو المهاجم الأساسى بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الركبة وأيمن أشرف مدافع الفريق الذى تعرض للطرد فى لقاء بيراميدز بدور الـ 16 لكأس مصر، فيما يستعيد الفريق الأحمر خدمات رامى ربيعة بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

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الأهلي ضد الزمالك والتدريب على ركلات الترجيح



كما شهدت الساعات الأخيرة، قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك، تدريب لاعبي القلعة الحمراء، على ركلات الترجيح تحسباً لإنتهاء المباراة فى وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سواء السلبى أو الإيجابى، ومن ثم ستحسم ضربات الترجيح فى وقتها هوية الفريق الفائز ببطولة السوبر المحلى.

الأهلي ضد الزمالك بحضور 10 آلاف مشجع



وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي ضد الزمالك فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 ألاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم إتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.