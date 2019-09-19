شكرا لقرائتكم حسام البدري مدرباً للمنتخب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الخميس، عن تعيين حسام البدري كمدير فني للمنتخب المصري، خلفاً للمكسيكي خافيير أغيري الذي تمت إقالته عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر يونيو الماضي.

وذكر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تم تكليف البدري بتشكيل جهازه الفني المعاون، وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد.

وسبق للبدري تولي مسؤولية تدريب أندية الأهلي وإنبي والمريخ السوداني والمنتخب المصري الأولمبي.