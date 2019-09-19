شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي برؤساء أندية دوري "المحترفين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، برؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للاطلاع على تقارير الأندية والخطط التنفيذية لتطويرها في كافة الجوانب.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة أعلن في أواخر يونيو الماضي استراتيجية دعم الأندية، والذي تم تحديد مبلغ 1.64 مليار ريال خلالها لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين تقسم 50 مليونا دعما مباشراً للأندية، و20 مليونا دعم مرتبط بتطوير منظومة الحوكمة، و10 ملايين دعم مرتبط بتطوير البنية التحتية ومنشآت الأندية، و5 ملايين للفعاليات المصاحبة للمباريات، و3 ملايين للتسويق لزيادة جماهير النادي، ومليون لكل مباراة مرتبطة بالحضور الجماهيري في المباريات المستضافة.