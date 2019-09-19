شكرا لقرائتكم كوفاتش يعلن عن إصابات بايرن ميونخ قبل ملاقاة كولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، إن هناك بعض الإصابات البسيطة قبل مواجهة كولون يوم السبت في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال: تعرض جوشوا كيميتش لالتواء في الكاحل في دوري أبطال أوروبا، ولكنه بحالة جيدة الآن. يعاني لوكاس هيرنانديز من مشكلة في الكاحل، بينما يعاني كينغسلي كومان من آلام في الرقبة- سنرى مدى تحسن حالتهم خلال اليومين المقبلين.

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وتغلب بايرن ميونخ على ريد ستار بلغراد 3 - صفر يوم الأربعاء، كما أنه يحتل المركز الثالث في البوندسليجا قبل بداية الجولة الخامسة.

ويظل الفريق يفتقد خدمات لاعب خط الوسط ليون غوريتسكا والمدافع ديفيد ألابا بسبب الاصابة. وقال كوفاتش : اللاعبون في مستوى جيد وهم في مستوى عال بدنيا. نريد، حقا، الفوز بهذه المباراة.

ويبتعد بايرن ميونخ عن لايبزغ، متصدر جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط بعد مرور أربع جولات من الدوري. في نفس الوقت– خلال احتفالات مهرجان أكتوبر الشعبي- في الموسم الماضي حقق الفريق سلسلة من النتائج السلبية والتي بسببها عانى كوافتش من ضغط كبير.