بعد اعتذار إيهاب جلال.. حسام البدري مديرا فنيا للفراعنة

كتب: ضياء السقا

أشارت تقارير إعلامية، إلى تولي حسام البدري، منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، من تدريب الفراعنة، بعد الخروج المهين لمصر من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16.

ويعتبر البدري من أفضل المدربين المصريين في الوقت الراهن، واستطاع أن يحقق نجاحات مع الأهلي.

يأتي ذلك بعد اعتذار إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عن تولى قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة.

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وبحسب موقع "اليوم السابع"، فإن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى استقر على حسام البدري لقيادة الفراعنة، على أن يشكل جهازه المعاون في المنتخب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تسلم مهامه بشكل رسمى عقب التوصل لاتفاق حول العديد من الأمور الخاصة بقيادته للمنتخب الوطنى.

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