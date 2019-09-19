yalla shoot مشاهدة مباراة ضمك والشباب كورة لايف مباراة ضمك والشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان

يلتقي نادي الشباب في كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنادي ضمك في إطار الجولة الرابعة على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وقد تعادل نادي الشباب مع نادي النصر تعادل سلبي فى المباراة السابقة،

وبالنسبة لنادي ضمك فقد فاز علي نادي الهلال بهدفين مقابل هدف، وفي هذا المقال ننقل لكم بث مباشر لمباراة ضمك والشباب، فتابعونا.

مشاهدة مباراة ضمك والشباب

تُقام مباراة ضمك والشباب في تمام الساعة 6:50م بتوقيت مكة المكرمة، و 5:50م بتوقيت مصر على ان تُذاع عبر قناة KSA Sports 1HD.، وجدير بالذكر أن نادي ضمك يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الشباب في المركز السادس برصيد 5 نقاط.

يلا شوت مباراة ضمك والشباب

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نضع لكم رابط البث المباشر قبل بدأ المباراة بربع ساعة

متابعة مباراة ضمك والشباب