الاتحاد المصري يتلقى خسارة مُبكرة بعد تعيين حسام البدري

تلقت اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم خسارة سريعة ومُبكرة لأحد الكوادر الشابة المميزة بسبب قرار تعيين “حسام البدري” في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول، حيث قدم أسطورة الأهلي “عماد متعب” اعتذاره للاتحاد عن تولي منصب مدير عام المنتخب.

وفضل عماد متعب مواصلة عمله كمحلل رياضي مع قناة أون سبورت على العمل جوار الرجل الذي تسبب في رحيله عن الأهلي منتصف موسم 2018/2017، حين انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي التعاون السعودي، قبل أن يضطر متعب لتعليق حذائه بشكل نهائي.

وتعتقد بعض المصادر الصحفية تعيين نجم بيشكتاش التركي الأسبق ولاعب الإسماعيلي والأهلي والزمالك “أحمد حسن” في منصب المدير العام للمنتخب بعد اعتذار عماد متعب.

إلى ذلك، يبدو أن اتحاد الكرة سيَتكبد المزيد من الخسائر بعد قرار تعيينه لحسام البدري، نظرًا لضعف تعامل حسام البدري مع النجوم، وفرضه لرأيه دون الرجوع لمساعديه في شيء، فضلاً عن تصريحاته المثيرة للجدل وتعامله بحدة مع وسائل الإعلام في كافة المؤتمرات الصحفية التي ظهر فيها خلال فترة تدريبه مع الأهلي وحتى بعد توليه لمنصب رئيس نادي بيراميدز.

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تجدر الإشارة إلى فشل حسام البدري في قيادة مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو عام 2014، عندما كان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا.

وخسر البدري الصراع الفني في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 أمام المدرب المغربي “حسين عموتة” – مدرب الوداد البيضاوي -، حيث تعادل 1/1 في مباراة الذهاب بملعب برج العرب قبل أن يسقط بهدف دون رد في مباراة الإياب بملعب محمد الخامس.

وتحجج مدرب الأهلي الأسبق بضعف أداء التحكيم في المباراتين وطالب إدارة الأهلي بتقديم شكوى رسمية إلى الكاف.