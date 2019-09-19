رسميًا | حسام البدري يتولى تدريب منتخب مصر

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا رسميًا، بعد عصر اليوم الخميس، بتعيين المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي “حسام البدري” في منصب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وقال بيان اتحاد الكرة “تم تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون، وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد”.

وأثير الكثير من الجدل حول هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول منذ إقالة خافيير أجيري منتصف شهر يوليو الماضي عقب الخروج المدوي من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 على يد جنوب أفريقيا.

ورُشح لهذا المنصب كل من “حسن شحاته وإيهاب جلال وحسام حسن وحسام البدري” على مدار شهر ونصف منذ وصول اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة “عمرو الجنايني” بعد رحيل هاني أبو ريدة.

واعتذر إيهاب جلال عن تولي المسؤولية لعدم منحه حرية اختيار الجهاز الفني، مفضلاً التركيز على مسيرته الحالية مع النادي المصري البورسعيدي.

Advertisements

وقال رئيس نادي سموحة “فرج عامر” أن الثنائي “حسام حسن وإبراهيم حسن” لم يصلهما أي اتصال من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تدريب الفريق، وذلك بعد ساعات من إذاعة قناة بي إن سبورتس لخبر عن توصل الاتحاد لاتفاق رسمي مع حسام حسن لتقلد هذا المنصب مساء أمس الاربعاء.

وكان حسام البدري ابتعد عن التدريب على مدار الموسم الماضي 2019/2018 منذ رحيله عن الأهلي بسبب سوء النتائج في افتتاح دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018.

وتولى البدري منصب رئيس نادي بيراميدز، واستطاع المساهمة في تأهله إلى بطولة الكونفدرالية بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي.

ويستهل حسام البدري مبارياته مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في القاهرة أمام منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل، وبعد 8 أيام ستحل مصر ضيفة على منتخب جزر القمر.