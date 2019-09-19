رياضة | برشلونة يُعلن مدة غياب جوردي ألبا عن الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يُعلن مدة غياب جوردي ألبا عن الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن برشلونة تفاصيل طبيعة الإصابة التي يعاني منها نجم الفريق جوردي ألبا الذي غادر مباراة برشلونة أمام بروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق بسبب مشكلة عضلية.

وكشف برشلونة في بيان له على موقعه الرسمي أن جوردي ألبا خضع لفحوصات طبية وكشفت عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وأشار برشلونة في البيان إلى أن مدة غياب ألبا تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

Advertisements

وكانت تقارير صحفية عالمية ذكرت أن فترة غياب ألبا عن المباريات قد تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.

وألمحت التقارير العالمية أنه من المنتظر غياب ألبا عن مواجهتي غرناطة وفياريال وعلى الأرجح خيتافي ويمكن أن يعود في مواجهة دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم 2 أكتوبر المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت في الفترة الأخيرة أن النجم الشاب جونيور فيربو لاعب برشلونة الإسباني الجديد كافح في أول ظهور له مع برشلونة ضد فريق نابولي الإيطالي وديًا.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية فإن الظهير الأيسر فيربو قاتل للحفاظ على موقعه رغم أنه ساهم قليلاً في هجمات الفريق طوال المباراة.