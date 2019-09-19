رياضة | رئيس الزمالك يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" عن موقفه من قيادة البدري للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" عن موقفه من قيادة البدري للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة للمنتخب الوطني بعد تولي حسام البدري المسئولية الفنية للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى في تصريحات خاصة أن تواجد البدري على رأس تدريب المنتخب يعتبر اختيار في محلة، مشددًا على ثقته الكاملة في قدراته وإمكانياته.

وأشار إلى أنه كان يرغب من قبل في تواجده على رأس المسئولية الفنية للزمالك لثقته في قدراته التدريبية.

واختتم "هذا نصيب البدري، بعدما رأينا عدة ترشيحات في الفترة الماضية واقتراب مدربين من المهمة قبل أن يتم الإعلان عن تولي البدري المهمة".