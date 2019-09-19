رياضة | رئيس الزمالك يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" عن موقفه من قيادة البدري للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" عن موقفه من قيادة البدري للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد مرتضى في تصريحات خاصة أن تواجد البدري على رأس تدريب المنتخب يعتبر اختيار في محلة، مشددًا على ثقته الكاملة في قدراته وإمكانياته.
وأشار إلى أنه كان يرغب من قبل في تواجده على رأس المسئولية الفنية للزمالك لثقته في قدراته التدريبية.
واختتم "هذا نصيب البدري، بعدما رأينا عدة ترشيحات في الفترة الماضية واقتراب مدربين من المهمة قبل أن يتم الإعلان عن تولي البدري المهمة".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانًا منذ قليل جاء نصه كالآتي :
أولا : تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.
ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها
ثالثا: اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة .
رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية
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