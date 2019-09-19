رياضة | بشري سارة لجماهير برشلونة

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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نجم برشلونة يسعى من أجل العودة للمشاركة مع الفريق الكتالوني في مواجهة غرناطة يوم السبت المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عثمان ديمبلي تعرض لإصابة أثناء مواجهة أتلتيك بيلباو في الأسبوع الأول في الدوري الإسباني في العضلة ذات الرأسين مما تسبب في غيابه أثناء الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن عثمان ديمبلي شارك الإثنين الماضي في جزء من التدريبات مع باقي زملاؤه ويسعى من أجل اللحاق بمباراة غرناطه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن استدعاء ديمبلي إلى القائمة يعتمد على قرار إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق والذي لن يتسرع نظرًا للآداء الجيد للثنائي الشاب أنسو فاتي وكارليس بيريز بالإضافة إلى عودة ليونيل ميسي.

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وعلى صعيد آخر، كشفت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي سافر اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس مستغلًا حصول فريقه على راحة اليوم بعد مواجهة بروسيا دورتموند على أن يعودوا إلى التدريبات صباح الغد.

وكانت تقارير صحفية اسبانية ذكرت أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الاسباني يواجه وضعًا معقدًا داخل النادي الكتالوني في الوقت الحالي ويبدو أن اللاعب سيكون بعيدًا عن حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة أرنستو فالفيردي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن ديمبلي يواجه ظروفًا مختلفة داخل نادي برشلونة حاليًا اللاعب الفرنسي سوف يعاني للبحث عن دورًا في تشكيلة النادي الكتالوني بالمرحلة القادمة بعد اقتراب عودة ليونيل ميسي ولويس سواريز للمشاركة مع الفريق بعد تعافيهما من الإصابة بالإضافة لتألق الوافد الجديد جريزمان وحجزه مكانًا بتشكيلة البرسا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي قد يلقي تعامل مختلف من زملائه بعد اخفائه خبر إصابته عن الجهاز الطبي للفريق بعد مباراة أتليتك بلباو في افتتاح الدوري الاسباني.