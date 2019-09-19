رياضة | بعد توليه تدريب منتخب مصر.. كل ما قدمه حسام البدري خلال مشواره التدريبي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توليه تدريب منتخب مصر.. كل ما قدمه حسام البدري خلال مشواره التدريبي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه، تعيين الكابتن حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

وجاء اختيار حسام البدري لقيادة منتخب مصر بعد فترة طويلة من الشد والجذب ومفاضلة بينه الثلاثي حسام حسن، وحسن شحاتة، وإيهاب جلال، وبعدما كان الأخير قريبًا من تولي قيادة الفراعنة، ابتعد بشكل مفاجئ لارتباطه بعقد مع النادي المصري، وقرر اتحاد الكرة اسناد قيادة الفراعنة لـ"البدري".

وتولي حسام البدري قيادة عدة أندية خلال مشواره التدريبي منها الأهلي، وانبي، والمريخ السوداني، كما تولي تدريب منتخب الأوليمبي، كما شغل منصب رئيس نادي بيراميدز في عهد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قبل أن يتقدم بإستقالته ويعلن عودته للتدريب مرة أخري، لكنه لم يرتبط بأي فريق حتي تم إعلانه مديرًا فنيًا للمنتخب اليوم الخميس.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مسيرة حسام البدري التدريبية وأبرز إنجازاته وبطولاته:

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حسام البدري من مواليد 18 مارس 1960 يبلغ عمره (59 عامًا) كان يلعب في مركز المدافع، قضي مشواره الكروي كلاعب داخل صفوف القلعة الحمراء في الفترة من 1978 وحتي عام 1987، وحقق خلال تلك الفترة لقب الدوري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر 3 مرات، و3 بطولات إفريقية.

خاض "البدري" 229 مباراة خلال مسيرته التدريبية بواقع (185 مباراة مع الأهلي – 7 مباريات مع إنبي – 20 مباراة مع المريخ – 11 مباراة مع أهلي طرابلس – 6 مباريات مع المنتخب الأوليمبي)، حقق 153 انتصارا ، وخسر 32 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 44 مباراة.

تولي "البدري" تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة خاض خلالها 185 مباراة بواقع (الأولي "58 مباراة" – الثانية "28 مباراة" – الثالثة "99 مباراة")، حقق الفوز في 121 مباراة وتعادل في 40 مباراة، وخسر 24 مباراة، وحصد معه 9 بطولات.

حقق حسام البدري 10 بطولات خلال مشواره التدريبي، حيث توج مع الأهلي (الدوري المصري "3 مرات" – السوبر المصري "3 مرات" – دوري أبطال إفريقيا "مرة وحيدة" – السوبر الإفريقي "مرة وحيدة" – كأس مصر "مرة وحيدة")، كما حصل مع المارد الأحمر علي المركز الرابع في مونديال الأندية 2012.

وتوج "البدري" بلقب الدوري السوداني الممتاز مع فريق المريخ موسم 2010-2011.