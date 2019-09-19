رياضة | عاجل.. حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر

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حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر عن عدة قرارات جاءت كالآتي:
أولا : تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.
ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها
ثالثا: اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة .
رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية
قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.
قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وفهيم عمر و و حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا
قسم الشئون المالية: حسام طه
قسم الشئون القانونية: صلاح البرى
المعد البدنى: سامى فاروق