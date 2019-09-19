رياضة | ننشر جدول مباريات أندية مطروح في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جدول مباريات أندية مطروح في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت قرعة مباريات المجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث، موسم 2019- 2020 .

وتضم المجموعة أندية مركز شباب الحمام ، الحرية ،برج العرب ، الجزيرة ، شباب الضبعة ، هلال الضبعة ، المصري السلوم ، مطروح ، الشرطة .

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركون بالمسابقة، أسفرت عن مباريات قوية في الدور الأول:

الأسبوع الأول

- الحرية مع برج العرب

- شباب الضبعة مع الهلال

- مصري السلوم مع مطروح

- الجزيرة مع الشرطة

- مركز شباب الحمام باي

الأسبوع الثاني

- برج العرب مع الجزيرة

-الشرطة مع مصري السلوم

- مطروح مع شباب الضبعة

- الهلال مع شباب الحمام

- الحرية باي

الأسبوع الثالث

- برج العرب مع مصري السلوم

- الحرية مع الجزيرة

- مطروح مع شباب الحمام

- الشرطة مع شباب الضبعة

- الهلال باي

الأسبوع الرابع

- مصري السلوم مع الحرية

- شباب الضبعة مع برج العرب

- الحمام مع الشرطة

- الهلال مع مطروح

-الجزيرة باي

الأسبوع الخامس

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- برج العرب مع شباب الحمام

- الحرية مع شباب الضبعة

- الجزيرة مع مصري السلوم

- الشرطة مع الهلال

- مطروح باي

الأسبوع السادس

- شباب الضبعة مع الجزيرة

- شباب الحمام مع الحرية

- الهلال مع برج العرب

- مطروح مع الشرطة

- مصري السلوم باي

الأسبوع السابع

- برج العرب مع مطروح

- الحرية مع الهلال

- الجزيرة مع شباب الحمام

- شباب الضبعة مع مصري السلوم

- الشرطة باي

الأسبوع الثامن

- شباب الحمام مع مصري السلوم

- الهلال مع الجزيرة

- مطروح مع الحرية

- برج العرب مع الشرطة

- شباب الضبعة باي

الأسبوع التاسع

-الحرية مع الشرطة

- الجزيرة مع مطروح

- مصري السلوم مع الهلال

- شباب الحمام مع شباب الضبعة

- برج العرب باي