رياضة | الشناوي VS عواد.. القفاز الذهبي كلمة سر القطبين في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي VS عواد.. القفاز الذهبي كلمة سر القطبين في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير الكرة في مصر يوم غداً الجمعة مباراة السوبر المصري التي تجمع بين فريقي الاهلي والزمالك ويستضيفها ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات بطولة كأس السوبر المصري التي تجمع بين حامل لقب الدوري وبطل الكأس.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز العناصر التي سيعول عليها كل مدير فني وأبرزهم مركز حراسة المرمى.

محمد عواد

يدخل نادي الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد فوزه ببطولة كأس مصر مؤخراً على حساب فريق نادي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ما جعل ميتشو المدير الفني للمارد الأبيض يطمح في الحصول على الثنائية المحلية في الولاية التدريبية الاولى له في مصر.

وستكون مباراة الغد هي القمة الاولى التي يشارك فيها محمد عواد والتي يواجه فيها النادي الأهلي بعد أن إنتقل للمارد الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وهو الذي لعب الموسم الماضي معاراً لصفوف فريق نادي الوحدة السعودي وبعد نهاية إعارته عاد للإسماعيلي ومنه إلى الزمالك.

ونجح عواد في الحصول على ثقة الصربي ميتشو خلال الفترة القليلة الماضية ويعتبره المدير الفني الحارس الأساسي للفريق الأبيض على حساب الثنائي محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة السابق والمنضم حديثاً للزمالك والناشيء محمد صبحي.

Advertisements

ويحلم عواد في أن يقود فريقه الزمالك للحصول على لقب جديد بعد أن حافظ على نظافة شباكه في مباراة كأس مصر ضد بيراميدز ومن المنتظر أن تتحكم الحالة المعنوية للحارس وثقته وثباته أحد أهم أسباب الفوز وتتويج القلعة البيضاء بلقب السوبر.

محمد الشناوي

وعلى الجهة الأخرى يحلم المونديالي محمد الشناوي بقيادة النادي الاهلي للحصول على لقب السوبر المصري والجمع بين ثنائية الدوري والسوبر وهو الذي مثل المنتخب المصري في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018 وأبلى بلاء حسن للغاية تحدثت عنه جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

ولعل أهم مباراة خاضها الشناوي في المونديال ضد المنتخب الأوروجوياني في الجولة الافتتاحية وحافظ على نظافة شباكه أكثر من 85 دقيقة كاملة قبل أن تستقبل شباكه هدف بسبب خطأ علي جبر الكارثي وتوج بعد اللقاء بجائزة الأفضل في المباراة.

وفي حالة نجح الشناوي أن يقود الأهلي للحصول على اللقب سيكون قد أكد تفوقه على عواد وترجيح كفة فريقه للحصول على اللقب وحسم السوبر المصري في ظل وجود بعض المقارنات بين الثنائي من جانب النقاد والمحللين للتأكيد على أن عواد تم ظلمه بعدم الإنضمام لكتيبة المنتخب في كأس العالم.

فلمن تكون كلمة الغلبة الشناوي أم عواد ؟