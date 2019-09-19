رياضة | أول الأزمات لأمين صندوق الزمالك

ويتضح من موضوع الدعوى القضائية، أن المنذر "ممدوح عباس"، قد تقدم لتنفيذ تلك الأحكام عن طريق حجز ما للنادى لدى الغير وذلك من خلال الحجز على أرصدة نادى الزمالك لدى البنوك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة للحجز، لافتًا إلى أن جميع البنوك المحجوز لديها أفادت بأن أرصدة نادى الزمالك بالحسابات لديها لا تكفى لسداد المبالغ المقضى بها بموجب ذلك الحكم، كما أنه لا يوجد أرصده يمكن الحجز عليها.

وطالب ممدوح عباس في دعوته القضائية، أمين صندوق نادى الزمالك اشرف دكى بعدم الاستمرار في مخالفة القانون ولائحة الأندية الرياضية ولائحة نادى الزمالك، المتمثلة في عدم إيداع أموال ومتحصلات النادى بأرصدة النادى لدى البنك المفتوح لديه حساب النادى، وتعمد إيداعها في خزينة النادى بالمخالفة لأحكام القانون سالفة البيان، لاسيما وأن أموال النادى هي أموال عامة، وهو ما يخرج هذه الأموال عن إطار الرقابة التي وضعها القانون عليها للأجهزة الرقابية بالدولة، ما يؤدى إلى العبث بتلك الأموال وإهدارها وتعريضها للخطر، واستخدام طرق احتيالية لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح وهو ما يمثل مخالفات قانونية تضع اشرف ذكي تحت المسئولية القانونية .

وكان أشرف ذكي قد فاز في الانتخابات الأخيرة بنادي الزمالك في منصب أمين الصندوق.