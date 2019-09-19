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رياضة | أول الأزمات لأمين صندوق الزمالك

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قام ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، برفع دعوى قضائية ضد أشرف زكى بصفته أمين صندوق نادى الزمالك الجديد، يطالبه فيها بضرورة التزام النادى بالأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحه والقاضى منطوقها بإلزام نادى الزمالك بان يؤدى للمنذر "ممدوح عباس" قيمة القروض الحسنة المبرمة بينه وبين نادى الزمالك، فضلًا عن الفوائد القانونية عن تلك المبالغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف القضائية، والسابق إعلان النادى بها جميعًا والمسجلة بدفاتر النادى المالية.
أول الأزمات لأمين صندوق الزمالك

ويتضح من موضوع الدعوى القضائية، أن المنذر "ممدوح عباس"، قد تقدم لتنفيذ تلك الأحكام عن طريق حجز ما للنادى لدى الغير وذلك من خلال الحجز على أرصدة نادى الزمالك لدى البنوك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة للحجز، لافتًا إلى أن جميع البنوك المحجوز لديها أفادت بأن أرصدة نادى الزمالك بالحسابات لديها لا تكفى لسداد المبالغ المقضى بها بموجب ذلك الحكم، كما أنه لا يوجد أرصده يمكن الحجز عليها.

وطالب ممدوح عباس في دعوته القضائية، أمين صندوق نادى الزمالك اشرف دكى بعدم الاستمرار في مخالفة القانون ولائحة الأندية ولائحة نادى الزمالك، المتمثلة في عدم إيداع أموال ومتحصلات النادى بأرصدة النادى لدى البنك المفتوح لديه حساب النادى، وتعمد إيداعها في خزينة النادى بالمخالفة لأحكام القانون سالفة البيان، لاسيما وأن أموال النادى هي أموال عامة، وهو ما يخرج هذه الأموال عن إطار الرقابة التي وضعها القانون عليها للأجهزة الرقابية بالدولة، ما يؤدى إلى العبث بتلك الأموال وإهدارها وتعريضها للخطر، واستخدام طرق احتيالية لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح وهو ما يمثل مخالفات قانونية تضع اشرف ذكي تحت المسئولية القانونية .

وكان أشرف ذكي قد فاز في الانتخابات الأخيرة بنادي الزمالك في منصب أمين الصندوق.

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