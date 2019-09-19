رياضة | نص مكالمة محمد فضل مع إيهاب جلال



وتلقى جلال مكالمة هاتفية من فضل يستفسر فيها عن الأسباب وراء رغبته في البقاء مع المصري وعدم تدريب المنتخب، وشدد عليه أن الأولوية كانت له باختياره وتمسك به حتى اللحظة الأخيرة.



جلال أكد لفضل أنه تعرض لانتقادات شديدة طوال الساعات الماضية والهجوم من مختلف وسائل الإعلام حول تدريبه للمنتخب الوطني وهو ما أثر عليه بشكل سلبي وحالة عدم القبول في الشارع الكروي.

فضل يوضح لإيهاب جلال سر التمسك به لقيادة المنتخب



فضل أوضح لجلال أنه كان يرغب في توليه تدريب المنتخب الوطني واعتبره الأفضل من كل النواحي من بين كل المرشحين على الساحة.

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