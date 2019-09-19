رياضة | قرار مفاجئ من الأهلي قبل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من الأهلي قبل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالاتفاق مع إدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ؛ تأجيل الظهور بالقميص الجديد للمرة الثالثة على التوالي.

وكان من المقرر أن يظهر الفريق الأول لكرة القدم؛ بالقميص الجديد خلال مباراة الزمالك؛ بالسوبر المصري؛ قبل أن يتم تأجيلها مجددا ويتقرر الظهور أمام سموحة؛ بالجولة الأولى للدوري العام.

وجاء قرار تأجيل الظهور بالقميص الجديد أيضا أمام سموحة؛ واللعب به في الجولة الثانية من الدوري؛ بسبب بقاء الفريق في الإسكندرية عقب مواجهة السوبر؛ وهو ما يعوق سفر الفريق للقاهرة لعقد جلسة التصوير.

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ بقاء الفريق عقب مواجهة الزمالك؛ في برج العرب بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة سموحة؛ على نفس الملعب يوم 23 من الشهر الجاري بالجولة الأولى للدوري الممتاز.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس استعدادًا لمباراة الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران المسائي الذي يعقبه إعلان قائمة معسكر برج العرب.