رياضة | قرار مفاجئ من الأهلي قبل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من الأهلي قبل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان من المقرر أن يظهر الفريق الأول لكرة القدم؛ بالقميص الجديد خلال مباراة الزمالك؛ بالسوبر المصري؛ قبل أن يتم تأجيلها مجددا ويتقرر الظهور أمام سموحة؛ بالجولة الأولى للدوري العام.
وجاء قرار تأجيل الظهور بالقميص الجديد أيضا أمام سموحة؛ واللعب به في الجولة الثانية من الدوري؛ بسبب بقاء الفريق في الإسكندرية عقب مواجهة السوبر؛ وهو ما يعوق سفر الفريق للقاهرة لعقد جلسة التصوير.
وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ بقاء الفريق عقب مواجهة الزمالك؛ في برج العرب بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة سموحة؛ على نفس الملعب يوم 23 من الشهر الجاري بالجولة الأولى للدوري الممتاز.
ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس استعدادًا لمباراة الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.
ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران المسائي الذي يعقبه إعلان قائمة معسكر برج العرب.
ويعقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق بالإسكندرية مساء اليوم الخميس.
وتشهد المحاضرة الفنية مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الزمالك، واستعراض ملخص مباريات المنافس الأخيرة وتحفيظ اللاعبين خطة مواجهة الغد.
وقرر جهاز الأهلي البقاء في الإسكندرية عقب انتهاء مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.
وجاء قرار الجهاز الفني بالبقاء في برج العرب بالإسكندرية عقب مباراة الزمالك في السوبر؛ بسبب ضيق الوقت قبل مباراة سموحة المحدد لها الإثنين المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.
ويجهز رينيه فايلر نجميه أحمد الشيخ وصلاح محسن تمهيدًا للمشاركة في تشكيل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك غدًا باستاد برج العرب.
ويرغب فايلر في الدفع بالمهاجم صلاح محسن في الهجوم على حساب مروان محسن في غياب وليد أزارو للإصابة للإصابة.
ويلعب فايلر أمام الزمالك بنفس تشكيل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، باستثناء دخول ياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف الغائب للإيقاف وبذلك يلعب محمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وأحمد الشيخ على حساب حسين الشحات خلف المهاجم صلاح محسن
وطلب بعض أعضاء جهاز الأهلي مشاركة وليد سليمان من بداية مباراة السوبر المصري لكن فايلر تمسك برؤيته.
ويلتقي الأهلي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ يوم 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات إياب دور ال32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ علما بأن مواجهة الذهاب انتهت في غينيا لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد.