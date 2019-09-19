رياضة | السوبر المصري.. بطولة الأزمات المتصاعدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر المصري.. بطولة الأزمات المتصاعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير الكرة المصرية بطولة كأس السوبر المصري والتي يتقابل فيها فريقا الأهلي ضد الزمالك يوم غداً الجمعة على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب بحثاً عن الفوز بالمباراة والحصول على اللقب على الرغم من أن البطولة معروف عنها كثرة الأازمات المتصاعدة.

ومنذ إستحداث البطولة وظهورها على الساحة بدأت في إثارة الأزمات والدليل هذا العام أن البطولة تحمل نسخة 2018 وليس 2019 بعد أن تأجل لعب البطولة لأكثر من عام كامل بسبب تلاحم الموسم الماضي مع الموسم الجاري وضغط المباريات التي شهدتها الكرة المصرية ختاماً ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ولم يتحدد بعد موعد مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين الأهلي ضد الزمالك أيضاً للعام 2019 ولكن على الارجح من الممكن أن تقام بعد نهاية الدور الاول من بطولة الدوري المصري الممتاز في شهر فبراير المقبل وفق بعض الترشيحات القادمة من إتحاد الكرة.

ومنذ إستحداث نظام البطولة في العام 2001 على يد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الراحل سمير زاهر والبطولة تمر بحالة من الأزمات والتخبطات على المستوى الإداري والفني وهي التي جاءت فكرة إنشاءها لتكون بين بطلي الدوري والكأس في إحتفالية وكرنفال يقام في بداية كل موسم كروي على غرار ما يحدث في البطولات الأوروبية.

تاريخ كأس السوبر المصري

بطولة 2001

البداية كانت في موسم 2001 حيث أقيمت المباراة يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر بين الزمالك بطل الدوري وقتها وفريق نادي غزل المحلة وصيف بطل الكأس بعد أن رفض الأهلي المشاركة في البطولة بعد الإختلاف على أمور تسويقية ونجح المارد الأبيض في حصد اللقب الأول بهدفين مقابل هدف.

بطولة 2002

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وفي عام 2002 أقيمت البطولة يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر بين الزمالك وفريق نادي المقاولون العرب وكانت بداية أزمات البطولة بعد أن رفض الإسماعيلي المشاركة في البطولة بسبب إصرار إتحاد الكرة على إقامة المباراة في القاهرة ورفضهم إقامتها في الإسماعيلية بوصف الفريق الأصفر بطل الدوري.

وفي نفس البطولة رفض الأهلي هو الآخر المشاركة بعد أن إحتل وصافة الدوري ولم يلعب غزل المحلة رابع الدوري بسبب رغبته في إقامة المباراة على ملعبه ليشارك في البطولة فريق نادي الزمالك كبطل الكأس ولعب المقاولون كخامس بطولة الدوري ونجح الزمالك في حصد اللقب بهدف مقابل لا شيء.

بطولة 2003

وفي عام 2003 ظهرالنادي الاهلي في بطولة كأس السوبر ونجح في الحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه وأصبحت البطولة منذ ذلك الوقت منتظمة وباتت تقليدية تقام بين حامل لقب بطولة الدوري بالإضافة إلى الفريق الحاصل على لقب الدوري.

بطولة عام 2011

وفي العام 2011 شهدت البطولة أحداث دراماتيكية بسبب الظروف التي مرت بها الكرة المصرية وتأجلت تلك البطولة في أكثر من مناسبة بسبب المجزرة الشهيرة التي حدثت في بورسعيد لتصدر وقتها رابطة جماهير النادي الأهلي " ألتراس أهلاوي " بيان تفيد فيه برفض إقامة المباراة ورفض أبوتريكة المشاركة في المباراة ضد إنبي 2012.

البطولة الحالية

وكانت آخر أزمات البطولة في العام الجاري 2018 بين الأهلي والزمالك حيث تم تأجيلها إلى ما بعد نهاية الموسم بالكامل كما رفضت الجبلاية إلغائها بسبب وجود أزمات من حيث التعاقد وعدم وصول الشركة الراعية لحلول وسط.