رياضة | خاص.. مرجان: مباراة الأهلي أمام كانو سبورت ستقام باستاد السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مرجان: مباراة الأهلي أمام كانو سبورت ستقام باستاد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر حصل على موافقة الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كانو سبورت الغيني على ستاد السلام.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"المباراة ستقام يوم 28 من الشهر الجاري، وعلى ستاد السلام بعد الحصول على الموافقة من الجهات الأمنية".

وتابع :"بالنسبة لعدد الجماهير التي ستحضر هذا اللقاء، سيتم تحديده في وقت لاحق".

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت الغيني بنتيجة بهدفين دون رد، والتي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقديم موعد مباراة السوبر



كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الموعد النهائي الخاص مباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر. كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الموعد النهائي الخاص مباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر. ويواجه الأهلي الزمالك غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري، وبحضور 10 ألاف مشجع. وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الثامنة". وأضاف مرجان :"تلقيت اتصالات من جانب مسئولو اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد، ونتمنى أن تكون المباراة مليئة بالروح الرياضية بين كلا الفريقين". الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للسوبر Advertisements



من جانبه، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة غريمه التقليلدي الزمالك غدًا في نهائي كأس السوبر المصري. من جانبه، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة غريمه التقليلدي الزمالك غدًا في نهائي كأس السوبر المصري. ويواجه الأهلي الزمالك في السابعة من مساء غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري، وبحضور 10 ألاف مشجع. ويختتم الفريق الأحمر مرانه اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ثم يستقل الفريق الأتوبيس الخاص به متوجهًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق هناك القريبة من ستاد برج العرب. وسيمنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية في المران الأخير، لتنفيذها في مباراة الغد بعدما شاهد عدة مباريات للفريق الأبيض. غموض موقف أزارو في اللحاق بالسوبر