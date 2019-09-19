رياضة | نيدفيد في ألمانيا لقضاء شهر العسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيدفيد في ألمانيا لقضاء شهر العسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا اليوم لقاء شهر العسل.

وغادر نيدفيد القاهرة اليوم متجهًا إلى ألمانيا لقضاء شهر العسل بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر، حيث يغيب اللاعب عن المشاركة في المباريات مع المارد الأحمر منذ إبريل الماضي بسبب الإصابة في الركبة.

وكان نيدفيد قد احتفل مساء أول أمس بحفل زفافه في حضور كوكبة كبيرة من نجوم الكرة المصرية وفي مقدمتهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وزملائه في الفريق الأحمر.

تقديم موعد مباراة السوبر

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الموعد النهائي الخاص مباراة الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر.

ويواجه الأهلي الزمالك غدًا الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري، وبحضور 10 ألاف مشجع.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"تم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الثامنة".

وأضاف مرجان :"تلقيت اتصالات من جانب مسئولو اتحاد الكرة وتم خلالها إبلاغنا بموعد المباراة الجديد، ونتمنى أن تكون المباراة مليئة بالروح الرياضية بين كلا الفريقين".

الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للسوبر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة غريمه التقليلدي الزمالك غدًا في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي الزمالك في السابعة من مساء غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري، وبحضور 10 ألاف مشجع.

Advertisements

ويختتم الفريق الأحمر مرانه اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ثم يستقل الفريق الأتوبيس الخاص به متوجهًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق هناك القريبة من ستاد برج العرب.

وسيمنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه التعليمات الفنية والتكتيكية في المران الأخير، لتنفيذها في مباراة الغد بعدما شاهد عدة مباريات للفريق الأبيض.

غموض موقف أزارو في اللحاق بالسوبر

لا يزال موقف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، غامضًا في اللحاق بمباراة الغد أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بسبب الإصابة

ويسابق الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود الزمن لتجهيز أزارو للحاق بمباراة الغد، رغم الصعوبات التي يجدها في ذلك.

ويعاني أزارو من الإصابة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في المباراة الودية أمام النيجر حيث خرج في الدقيقة 65، متأثرًا بالإصابة.

ولم يُشارك أزارو في مباراة الأهلي السابقة أمام كانو سبورت الغيني لعدم تعافيه من الإصابة في اللقاء الذي حسمه المارد الأحمر لصالحه بثنائية نظيفة لصلاح محسن ووليد سليمان.

وتشير كل المؤشرات إلى صعوبة لحاق أزارو بمباراة الغد، حيث يفاضل السويسري رينيه فايلر بين صلاح محسن ومروان محسن للدفع بأحدهما في التشكيل الأساسي للمباراة.

ويسعى فايلر لقيادة الفريق الأحمر للتتويج باللقب، وحصد أول لقب له مع الأهلي بعدما تولى المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.