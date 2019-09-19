رياضة | 14 لاعب سنة أولى قمة في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 لاعب سنة أولى قمة في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة المصرية يوم غدًا الجمعة من أجل متابعة مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي ضد الزمالك لحساب مباريات بطولة كأس السوبر المصري والتي تجمع بين حامل لقب الدوري وبطل كأس مصر حيث يدخل الفريقان المباراة بظروف متباينة وكفة متساوية.

وعلى الرغم من أن الزمالك توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز فإن الأهلي يسعى إلى الفوز باللقب ليكون هدية المدير الفني الجديد للمارد الأحمر السويسري رينيه فايلر للجماهير الحمراء بعد إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من الكأس على يد نادي بيراميدز من دور الستة عشر.

6 لاعبين في الاهلي سنة اولى قمة



ويشارك عدد كبير من لاعبي الفريقين في مباراة القمة للمرة الأولى حيث سيلعب ستة لاعبين ضد الزمالك على النحو التالي:-

• محمود متولي القادم من صفوف نادي الإسماعيلي.

• المالي أليو ديانج لاعب شبيبة القبائل السابق

• محمود وحيد القادم من صفوف مصر المقاصة.

• محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز السابق.

• صلاح محسن " مهاجم الأهلي الشاب الذي لم يواجه الزمالك من قبل.

• ياسر إبراهيم القادم من صفوف فريق نادي سموحة.

ويبدو الثلاثي الاقرب للمشاركة بصورة أساسية طبقًا لبعض التصريحات الواردة من داخل القلعة الحمراء المدافع محمود متولي الذي شاركضد كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة صانع الألعاب والمهاجم المتألق صلاح محسن الذي سجل هدف فريقه الأول في ثنائية المارد الأحمر لحساب مباريات دوري أبطال أفريقيا.

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8 لاعبين في الزمالك سنة أولى قمة



في المقابل يخوض فريق نادي الزمالك المباراة وهو يتوفر في تشكيلته على عدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا من قبل في لقاءات القمة ضد الاهلي وهم:-

• محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي السابق.

• محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة السابق.

• محمد أوناجم وأشرف بن شرقي من صفوف الوداد البيضاوي المغربي.

• إسلام جابر صانع ألعاب الداخلية السابق.

• إمام عاشور صانع ألعاب حرس الحدود السابق.

• مصطفى محمد نجم الزمالك الشاب والذي خرج للإعارة في صفوف " طلائع الجيش، طنطا "

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