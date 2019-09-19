شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أسامواه جيان ينتقل إلى الدوري الهندي والان مع التفاصيل

أعلن نادي نورث أيست الهولندي اليوم الخميس رسميا التعاقد مع الغاني أسامواه جيان مهاجم نادي قيصري سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل انضمام أسامواه جيان إلى الدوري الهندي

وتعاقد نادي نورث أيست مع أسامواه جيان لمدة موسمين قادمين حتى عام 2022 في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ناديه.

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تصريحات جيان عقب انضمامه للنادي

وقال جيان في تصريحات صحفية عقب انضمامه للنادي: "سعيد للغاية لبدء فصل جديد في مسيرتي، سمعت أشياء رائعة عن النادي والدوري الهندي وأتمنى أن أكون جزءا من الفريق في المواسم المقبلة وواثق من من تقديم أداء أفضل في موسم رائع مثلما حظي به النادي العام الماضي".

مشاركات أسامواه جيان مع فريقه القديم

وقد شارك أسامواه جيان في 14 مباراة مع نادي قيصري سبور خلال الموسم المنصرم خلال بطولة الدوري التركي وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.