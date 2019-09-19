شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. لاعب ريال مدريد يشارك نجوم باريس سان جيرمان احتفالات إهانة فريقه والان مع التفاصيل

شهد ملعب حديقة الأمراء فوز باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

أريولا يشارك باريس سان جيرمان احتفالاتهم بعد الفوز على ريال مدريد

اقام الحارس الفرنسي، ألفونس أريولا، نجم ريال مدريد المعار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الساعت الأخيرة من الميركاتو الصيفي، بالتوجه إلى غرفة خلع الملابس للنادي الباريسي، للمشاركة مع زملائه السابقين في احتفالاتهم بعد إهانة ريال مدريد بثلاثية نظيفة .

Advertisements

مباراة ريال مدريد ضد باريس سان وإهانة النادي الملكي

وكان قد سقط ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة، حيث افتتح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا التسجيل في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36، وسط تراجع تام من كتيبة زين الدين زيدان، والتي استقبلت الهداف الثالث والأخير في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق البلجيكي توماس مونيه .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة 3 في صدارة المجموعة الأولى، فيما تقاسم الثنائي كلوب بروج وجلطة سراي التركي المركز الثاني بنقطة لكل منهما، فيما يقبع ريال مدريد في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط .