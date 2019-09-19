شكرا لقرائتكم خبر عن بن ناصر يتوعد إنتر في ديربي الغضب والان مع التفاصيل

يستعد النجم العربي الجزائي يوسف بن ناصر، للمشاركة مع فريقه ميلان ضد إنتر، في ديربي الغضب، والمقرر له السبت المقبل، على ملعب سان سيرو، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو .

تصريحات نارية من بن ناصر قبل ديربي الغضب

وأطلق النجم الجزائري تصريحاته الصحفية لشبكة سكاي سبورت البريطانية، حول المباراة المرتقبة التي ستجمع الجارين اللدودين ميلان وإنتر، في المباراة التي تلقب بـ"ديربي الغضب".

وقال بن ناصر: "أبذل قصارى جهدي مع زملائي في الفريق والمدرب ، ونحن سنواصل العمل، أنا سعيد، إنه تحد كبير بالنسبة لي، وأنا فقط يجب أن أعمل ، ما زلت جديدًا هنا.

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وأضاف: "لوكاس بيليا لاعب رائع ويجب أن أتعلم منه الكثير، لديه الكثير من الخبرة، وهو يعرف ما يجب القيام به دائمًا".

وتابع أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة : "علينا جميعًا التفكير بنفس الطريقة في كل مباراة، هذا الديربي أكثر أهمية لمشجعينا ، ولكنه بالنسبة لنا مباراة تستحق ثلاث نقاط.

وأردف نجم ميلان: "ميلان ضد إنتر هي مباراة يرغب كل لاعب في المشاركة خلالها، لا يمكننا القول أن فريقًا واحدًا أقوى من الآخر ، سنرى ذلك فقط في الملعب.

وأنهى : "يجب أن نفوز لأن هذه المباراة هي أول اختبار كبير لنا، إنتر فريق رائع وسنرى ما سنفعله يوم السبت.