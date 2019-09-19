شكرا لقرائتكم خبر عن الرد النهائي من كلوب حول بيع نجمي الفريق والان مع التفاصيل

أنهى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الجدل المثار نحو نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالبيع خلال الفترة المقبلة.

وارتبط ساديو ماني بالانتقال الى ريال مدريد الاسباني حيث ينال السنغالي اهتمام زيدان مدرب الملكي، اما صلاح فيعتبر خليفة ليونيل ميسي في برشلونة.

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الا ان كلوب رد قائلاً:" صلاح وماني هما من أفضل المواهب الهجومية في العالم، بالاضافة الى تناغمهما مع روبرتو فيرمينو".

وأضاف:" ماني وصلاح ليسا للبيع بأي ثمن، ولا نفكر ولن نفكر في بيعهم".

يذكر ان ليفربول قد تعرض للخسارة في الجولة الاولى من دور المجموعات في دوري الابطال امام نابولي بنتيجة 2-0.