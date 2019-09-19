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الرد النهائي من كلوب حول بيع نجمي الفريق

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أنهى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي، الجدل المثار نحو نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالبيع خلال الفترة المقبلة.

وارتبط ساديو ماني بالانتقال الى الاسباني حيث ينال السنغالي اهتمام زيدان مدرب الملكي، اما صلاح فيعتبر خليفة ليونيل في .

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الا ان كلوب رد قائلاً:" صلاح وماني هما من أفضل المواهب الهجومية في العالم، بالاضافة الى تناغمهما مع روبرتو فيرمينو".

وأضاف:" ماني وصلاح ليسا للبيع بأي ثمن، ولا نفكر ولن نفكر في بيعهم".

يذكر ان ليفربول قد تعرض للخسارة في الجولة الاولى من دور المجموعات في دوري الابطال امام نابولي بنتيجة 2-0.

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