شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن قائمته لمباراة السوبر أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدًا في تمام السابعة مساءً باستاد برج العرب في الإسكندرية.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

محمود عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود الونش، محمد عبدالسلام، حمدي النقاز، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالعزيز، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور، محمد أوناجم، خالد بو طيب، عمر السعيد، مصطفى محمد