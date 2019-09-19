شكرا لقرائتكم خبر عن «إرادة حجازي» تعيده لتدريبات وست بروميتش أسرع مما كان متوقعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم المصري أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش الإنجليزي، للتدرب على العشب بعد خضوعه لعملية جراحية هذا الصيف لحل مشكلة في كاحل القدم.

وكان اللاعب قد تحامل على إصابته في كاحل قدمه لإنهاء الموسم الماضي مع فريقه والمشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يخضع للعملية الجراحية.

Advertisements

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن اللاعب عاد بفضل إرادته إلى التدريب على العشب في وقت أقصر مما كان متوقعًا، مؤكدًا أن ظهوره في الملعب لاقى رد فعل إيجابي من الجماهير.

وقال «حجازي»، في تصريحات لموقع فريقه: «أشعر أنني بخير، وأنا سعيد جدًا بالعودة للتدريب وأشعر أن كاحلي بخير».

وأضاف: «ليس هناك موعدًا محدد لعودتي للعب بعد ولكن سنرى كيف ستطور حالتي من الآن، لقد عدت أسرع قليلًا مما كان متوقعًا وهو أمر جيد بالنسبة لي، الفريق يبلي بلاءً حسنًا وعلينا أن نبقي بنفس الزخم».