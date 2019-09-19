«فرانس فوتبول» تعلن موعد حفل الكرة الذهبية.. واستحداث جائزة موازية لحراس المرمى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية، كما كشفت عن استحداث جائزة جديدة موازية لحراس المرمى. وسيقام الحفل يوم الاثنين الثاني من ديسمبر القادم في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما سيتم إعلان قائمة المرشحين للجوائز يوم 21 أكتوبر القادم. وكشفت المجلة عن استحداث جائزة جديدة تحمل اسم الحارس الروسي الأسطوري ليف ياشين، وهي بمثابة الكرة الذهبية لحراس المرمى، وسيتم تقديمها للمرة الأولى في الحفل القادم.

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