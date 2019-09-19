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يورغن كلوب ينهي جدل بيع نجمي ليفربول

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الخميس 19 سبتمبر 2019

أنهى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي، الجدل المثار نحو نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالبيع خلال الفترة المقبلة.

وارتبط ساديو ماني بالانتقال الى الاسباني حيث ينال السنغالي اهتمام زيدان مدرب الملكي، اما صلاح فيعتبر خليفة ليونيل في .

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الا ان كلوب رد قائلاً:" صلاح وماني هما من أفضل المواهب الهجومية في العالم، بالاضافة الى تناغمهما مع روبرتو فيرمينو".

وأضاف:" ماني وصلاح ليسا للبيع بأي ثمن، ولا نفكر ولن نفكر في بيعهم".

يذكر ان ليفربول قد تعرض للخسارة في الجولة الاولى من دور المجموعات في دوري الابطال امام نابولي بنتيجة 2-0.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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