شكرا لقرائتكم مرتضى منصور فى الإذاعة الداخلية للزمالك : الروح الرياضية أهم من السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مرتضي منصور يتحدث عن السوبر المصري
وشدد مرتضى منصور، بضرورة إلتزام الجماهير فى مواجهة الأهلى غداً قائلاً : "الأهم هو خروج المباراة بشكل مشرف من جانب الجماهير ومن الناحية التنظيمية أن تكون المباراة تليق بقطبي الكرة المصرية".
واختتم مرتضى منصور حديثه مع أعضاء نادى الزمالك من خلال إذاعة النادى إنه من الضروري أن تتحمل الجماهير المسئولية إذا ما أرادوا العودة من جديد إلى المباريات -وفقاً لما قاله-.
يذكر، أن الأهلى سيخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.
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