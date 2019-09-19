شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ينهى إجراءات السفر لتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تكليف المستشار محمد الكلية “أمين الصندوق”،عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق فى تونس، وانهى الجهاز الإدارى للفريق اجراءات سفر بعثة الفريق إلى تونس والتى تضم 20 لاعبا بجانب أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى، استعدادا لملاقاة أهلى بنى غازى 27 سبتمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. ومن المقرر أن تغادر البعثة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 سبتمبر عبر الخطوط الجوية “مصر للطيران”. يذكر أن الدراويش قد فاز فى جولة الذهاب بالإسماعيلية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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