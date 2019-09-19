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حسام البدرى يقترب من تدريب منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل اقترب حسام البدري من قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمكسيكي أجيري الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، وبالتحديد بعد توديع بطولة أمم افريقيا الأخيرة من دور الـ16.

 

واعتذر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى عن تولى قيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة، وأبلغ اتحاد الكرة رسميا بقراره لتحدث مناقشات فى الساعات الماضية حول العديد من الأمور.

 

وكشف مصدر من داخل وزارة أن حسام البدري يعد حالياً هو أقرب المرشحين لتولى المهمة الفنية للمنتخب، مشدداً على ضرورة انتظار الساعات القليلة القادمة للانتهاء من الملف لوجود بعض الأسماء فى الصورة ولكن يعد البدرى الأقرب حالياً.

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