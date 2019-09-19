شكرا لقرائتكم حسام البدرى يقترب من تدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر من داخل وزارة الرياضة أن حسام البدري يعد حالياً هو أقرب المرشحين لتولى المهمة الفنية للمنتخب، مشدداً على ضرورة انتظار الساعات القليلة القادمة للانتهاء من الملف لوجود بعض الأسماء فى الصورة ولكن يعد البدرى الأقرب حالياً.
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