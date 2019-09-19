شكرا لقرائتكم رسميا .. إيهاب جلال يعتذر عن تدريب منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويناقش أعضاء اتحاد الكرة حاليا بدائل ايهاب جلال، ودخل العميد حسام حسن بقوة حسابات الجبلاية بترشيح من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية وجار التفاوض حاليا حول جهازه المعاون، كما رشح بعض الأعضاء إسم حسام البدرى فى حالة تعثر التفاوض مع حسام حسن.
كان سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، قال إن مسئولى اتحاد الكرة لم يتواصلوا معه لإبلاغه بتعيين إيهاب جلال، مدرب الفريق البورسعيدى، فى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر.
وقال سمير حلبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إيهاب جلال أبلغ أعضاء اتحاد الكرة مساء أمس برغبته فى البقاء مع النادى المصرى بالموسم الجديد، قائلا، "لدى معلومة بأن إيهاب جلال أخطر اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار فى بورسعيد لاستكمال مشروعه ومشواره مع الفريق، خاصة أن لديه طموحات مع الفريق فى الدورى الجديد والكونفدرالية".
وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم استقرت على الجهاز الفنى الجديد الذى سيقود المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى تمت إقالته عقب الإخفاق فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.
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