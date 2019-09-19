شكرا لقرائتكم الضربات الثابته والجزاء .. سلاح فايلر في تدريبات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ركز المدير الفنى رينيه فايلر قائد النادى الأهلى فى تدريبات الفريق الأخيرة على الكرات الثابتة، قبل مواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلى، والمقرر إقامتها غداً الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من عنصر مؤثر أمام الزمالك يأتى على رأسهم المغربى وليد أزارو المهاجم الأساسى بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الركبة وأيمن أشرف مدافع الفريق الذى تعرض للطرد فى لقاء بيراميدز بدور الـ 16 لكأس مصر، فيما يستعيد الفريق الأحمر خدمات رامى ربيعة بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

كما يتدرب الأهلى على ضربات الترجيح تحسباً لإنتهاء المباراة فى وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سواء السلبى أو الإيجابى، ومن ثم ستحسم ضربات الترجيح فى وقتها هوية الفريق الفائز ببطولة السوبر المحلى.

وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 ألاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم إتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.